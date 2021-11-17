В Армении за день подтверждено 982 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 17 ноября в Армении всего подтверждено 330 895 случаев заражения COVID-19, 298 492 из которых вылечились, есть 7 153 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 23 856 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 10 870 тестов. Подтверждено 982 случая заражения COVID-19, вылечились 1 153 заболевших, есть 46 летальных исходов.

Всего проведено 2 миллиона 215 632 тестирований.