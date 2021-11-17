Армения проинформировала председателя Совета Безопасности ООН об агрессии Азербайджана

МИД Армении проинформировало председателя Совета Безопасности ООН о вооруженном нападении Азербайджана на суверенную территорию Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая на вопросы СМИ.

«МИД Армении уже проинформировало председателя Совета Безопасности ООН о ситуации. Хотим отметить, что рассматривается возможность применения всех инструментов международного права и дипломатической практики для защиты территориальной целостности и суверенитета Республики Армения», - сказал он.

Ваан Унанян добавил, что Республика Армения находится в прямых и многоуровневых в союзнических отношениях с Россией. Пресс-секретарь МИД напомнил, что между премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации состоялся телефонный разговор, в ходе которого Никол Пашинян проинформировал Владимира Путина о ситуации.

Во второй половине дня 16 ноября Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз преступным образом нарушили территориальную целостность Республики Армения и ее суверенитет, атаковав армянские позиции, расположенные в восточной приграничной зоне, с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия различного калибра. В результате боевых действий есть жертвы с обеих сторон.