Эксперт прокомментировал заявление Си Цзиньпина о мерах против сепаратистов

Заявление председателя КНР Си Цзиньпина в разговоре с президентом США Джо Байденом о том, что Пекин прибегнет к решительным мерам, если сепаратистские силы на Тайване перейдут "красную черту", без сомнения означает, что Пекин может объединить остров с материком при помощи военной силы, заявил РИА Новости известный китайский политолог, старший научный сотрудник аналитического центра Kunlunce Сы Манань.

Виртуальный саммит лидеров КНР и США состоялся во вторник утром и продолжался более трех часов, лидеры обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие отношений двух стран, высказали свои позиции относительно тайваньского вопроса и торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись мнениями по международным проблемам, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сы Манань напомнил, что в разговоре с Байденом Си Цзиньпин заявил о терпеливости Пекина и готовности всеми силами добиваться перспективы именно мирного воссоединения, но, если выступающие за независимость Тайваня сепаратистские силы перейдут "красную черту", Пекин прибегнет к "решительным мерам".

"Вне всякого сомнения, решительные меры – это синоним объединения страны военной силой", - указал аналитик.

Он также отметил, что заявления Байдена о том, что США не стремятся менять китайскую систему, укреплять союзнические отношения против Китая и конфликтовать с КНР, говорят о некоем изменении его позиции в отношении Пекина.