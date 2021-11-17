В Москве проходит встреча секретарей Советов безопасности СНГ: участвуют и Армения и Азербайджан

Секретари Советов безопасности Армении и Азербайджана принимают участие в ежегодном заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ, проходящем в Москве. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Совета безопасности РФ.

«В Москве началось IX ежегодное заседание секретарей Советов безопасности Содружества Независимых Государств. В заседании принимают участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян», - «РИА Новости» передает сообщение Совета безопасности Российской Федерации.

Министерство обороны Армении сообщает, что по состоянию на 10:00 17 ноября ситуация относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в основном соблюдается. В результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марки Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.