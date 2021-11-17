У противника до 70 погибших и раненых военнослужащих: ситуация относительно стабильная: МО Армении

Ситуация на восточной границе Республики Армения, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений ВС Азербайджана, по состоянию на 10:00 17 ноября относительно стабильна, соглашение о прекращении огня в целом соблюдается.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА, отмечая, что в результате боевых действий 16 ноября противник имеет до 70 убитых и раненых военнослужащих, а также значительные потери военной техники, в частности, 4 бронетранспортера, 1 бронетранспортер Sandcat, 5 автомобилей марок Камаз, Урал, УАЗ.

С армянской стороны есть 1 погибший военнослужащий, 13 пленных. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по их поиску. Две военные позиции перешли под контроль противника.

При посредничестве российской стороны ведутся переговоры по урегулированию ситуации и возвращению пленных армянских военнослужащих.

В сообщении отмечается, что при появлении новой информации Минобороны опубликует соответствующее сообщение.