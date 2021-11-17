Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности ООН на вооруженное нападение Азербайджана на Армению

16 ноября постоянный представитель Республики Армения в ООН Мгер Маргарян выступил на заседании Совета Безопасности ООН «Мир и безопасность посредством превентивной дипломатии».

Как передает «Арменпресс», постоянное представительство Армении в ООН сообщает, что в своем выступлении Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности на недавнее нападение Азербайджана на Армению и нарушение ее территориальной целостности, что нарушает Устав ООН, международное право и положения трехстороннего заявления от 9 ноября. Было подчеркнуто, что агрессивные действия Азербайджана ставят под угрозу усилия международного сообщества по разрядке ситуации, серьезно подрывают перспективы мира в регионе.

Постоянный представитель Республики Армения подчеркнул необходимость безотлагательных и эффективных шагов со стороны международных субъектов для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения безоговорочного полного вывода Вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении.

На заседании, проходившем под председательством Мексики, выступили Генеральный секретарь Организации объединенных наций, председатели Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета и Международного Суда.