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Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности ООН на вооруженное нападение Азербайджана на Армению

Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности ООН на вооруженное нападение Азербайджана на Армению

16 ноября постоянный представитель Республики Армения в ООН Мгер Маргарян выступил на заседании Совета Безопасности ООН «Мир и безопасность посредством превентивной дипломатии».

Как передает «Арменпресс», постоянное представительство Армении в ООН сообщает, что в своем выступлении Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности на недавнее нападение Азербайджана на Армению и нарушение ее территориальной целостности, что нарушает Устав ООН, международное право и положения трехстороннего заявления от 9 ноября. Было подчеркнуто, что агрессивные действия Азербайджана ставят под угрозу усилия международного сообщества по разрядке ситуации, серьезно подрывают перспективы мира в регионе.

Постоянный представитель Республики Армения подчеркнул необходимость безотлагательных и эффективных шагов со стороны международных субъектов для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения безоговорочного полного вывода Вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Армении.

На заседании, проходившем под председательством Мексики, выступили Генеральный секретарь Организации объединенных наций, председатели Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального Совета и Международного Суда.
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