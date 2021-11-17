США должны сдержать агрессию Азербайджана и показать свою поддержку суверенитету армянского народа: Адам Шифф

Адам Шифф, председатель комитета по разведке Палаты представителей, осудил репрессии Азербайджана в отношении Армении. Как передает «Арменпресс», он написал это на своей странице в Facebook.

«Я глубоко обеспокоен сегодняшней информацией, что азербайджанские Вооруженные силы на границе атаковали армянских военнослужащих, включая и сообщения о жертвах и незаконном захвате более десятка армянских военнослужащих. Это необузданное нападение является прямым нарушением соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, явным напоминанием, что Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы обуздать продолжающуюся агрессию Азербайджана», - написал Адам Шифф.

Он призвал Госдепартамент США незамедлительно принять меры, использовать все возможные дипломатические каналы и рычаги для предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы и продемонстрировать непоколебимую поддержку США армянскому народу и его суверенитету.