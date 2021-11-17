В Национальном собрании минутой молчания почтили память павших героев

В начале заседания депутаты Национального собрания Армении минутой молчания почтили память героев, погибших в результате военных действий, развязанных накануне Азербайджаном.

16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные на данном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц военной техники были уничтожены или выведены из строя. С армянской стороны также есть потери. На данный момент есть проверенные данные об одном погибшем. Погиб солдат-контрактник Меружан Артурович Арутюнян, 1991 г. р. Выясняется количество раненых. 12 военнослужащих попали в плен.

Согласно договоренности, достигнутой 16 ноября при посредничестве российской стороны, огонь на восточной границе Республики Армения с 18:30 был прекращен, ситуация относительно стабилизировалась.