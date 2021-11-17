Госсекретарь США призывает Армению и Азербайджан предпринять шаги по снижению напряженности на границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением в связи со столкновениями на армяно-азербайджанской границе. «Арменпресс» представляет заявление госсекретаря США.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями об интенсивных боевых действиях между Арменией и Азербайджаном. Мы настоятельно призываем стороны незамедлительно предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и предотвращению дальнейшей эскалации. Мы призываем стороны по всем нерешенным вопросам работать напрямую и конструктивно, включая и демаркацию границы.

«Как было сказано в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, новая эскалация напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и прочного урегулирования всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом и возникающих в связи с ним»