Лилит Макунц проинформировала сенатора США об агрессии, совершенной ВС Азербайджана

Посол Армении в США Лилит Макунц 16 ноября провела дистанционную беседу с сенатором США Крис Ван Холленом.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в США сообщает, что Лилит Макунц проинформировал сенатора об агрессии, развязанной Вооруженными силами Азербайджана, и вторжении на суверенную территорию Республики Армения.

Посол Макунц отметила необходимость осуждения провокационных действий Азербайджана со стороны международного сообщества.

Сенатор Крис Ван Холлен выразил обеспокоенность в связи с создавшейся ситуацией и подчеркнул, что он привлечет внимание коллег Сената к этой проблеме.