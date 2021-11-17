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Kyodo: на западе Японии уничтожат 155 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Kyodo: на западе Японии уничтожат 155 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

 Власти префектуры Хёго на западе Японии уничтожат порядка 155 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в предыдущий раз уничтожение птиц из-за распространения инфекции проводилась в Хёго в ноябре 2020 года.

15 ноября Kyodo информировало об обнаружении очага птичьего гриппа в юго-западной префектуре Кагосима, там забьют около 11 тыс. кур.


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