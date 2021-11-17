В Национальном собрании продолжается пленарное заседание

В Национальном собрании продолжается очередное пленарное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании 16 ноября НС обсудило проекты О внесении дополнения в Закон Республики Армения «Об общественной службе», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О паспорте гражданина Республики Армения», законопроект О безналичных операциях, о внесении изменений в Закон Республики Армения «О праздниках и памятных днях Республики Армения».

В повестке заседания 33 вопроса.

Также обсуждение проекта государственного бюджета Республики Армения на 2022 год, который уже обсуждался на совместных заседаниях комиссий Парламента.