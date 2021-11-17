Канада призывает к деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обратилась к столкновениям на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает «Арменпресс», Мелани Жоли в своем микроблоге в Twitter написала, что Канада глубоко обеспокоена недавними столкновениями на армяно-азербайджанской границе, которые привели к гибели армянских военнослужащих.

«Наши мысли с семьями и родными погибших. Мы призываем к деэскалации, чтобы найти мирное решение конфликта», - написала она.