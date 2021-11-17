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СМИ: израильские ВВС нанесли два ракетных удара по одному из районов Дамаска

СМИ: израильские ВВС нанесли два ракетных удара по одному из районов Дамаска

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли два ракетных удара в направлении незаселенного здания на юге Дамаска. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, ракеты были выпущены около 00:45 по местному времени (01:45 мск), одна из них перехвачена. Обстрел велся с позиции вблизи Голанских высот. Потерь среди сирийских военнослужащих и жертвы среди мирного населения нет.


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