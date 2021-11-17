Европейские индексы - 16-11-21
МОСКВА, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 16247.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 7152.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.34% и составил 7326.97 пункта, а российский RTSI снизился на 1.33% и составил 1767.58 пункта.
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