Европейские индексы - 16-11-21

МОСКВА, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 16247.86 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.34% и составил 7152.60 пункта, британский FTSE снизился на 0.34% и составил 7326.97 пункта, а российский RTSI снизился на 1.33% и составил 1767.58 пункта.