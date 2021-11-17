Цены на цветные металлы - 16-11-21

ЛОНДОН, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.87% и составила 2628.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.84% и составила 9650.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.32% и составила 2325.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.26% и составила 19550.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.91% и составила 37455.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.80% и составила 3197.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 45000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 3.36% и составила 61500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.