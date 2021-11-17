Ближний Восток на пороховой бочке: под прицелом вновь Ливан
В последнее время наблюдается напряженность в развитии событий вокруг Ливана. Некоторые члены Лиги арабских государств подняли вопрос об исключении Ливана из структуры. Газета «Айастани Анрапетутюн» беседовала с арабистом, ведущим научным сотрудником Института востоковедения Аракс Пашаян о событиях, происходящих вокруг Ливана и Ближнего Востока, и их причинах.
- Госпожа Пашаян, по каким вопросам возникли проблемы между Ливаном и Лигой арабских государств?
- В последнее время между Саудовской Аравией, некоторыми странами Персидского залива, особенно ОАЭ, Кувейтом, Бахрейном и, с другой стороны, Ливаном возникла реальная напряженность. 30 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана, а ливанский посол был выслан из Эр-Рияда. Кроме того, Саудовская Аравия ввела санкции против Ливана. Прекращен ввоз товаров из Ливана. Именно эти страны требуют вывести Ливан из Лиги арабских государств. Причина в том, что в августе министр информации Ливана Джордж Кордахи заявил, что хусины в Йемене «защищены от саудовской агрессии», и назвал военную операцию Саудовской Аравии «напрасной». Джордж Кордахи, обязанный своей карьерой Саудовской Аравии, является членом общины маронитов. Союзник Хезболлы, партия Сулеймана Франджие «Марад», представляющая блок «8 марта», была выдвинута в правительство Наджиба Микати в сентябре. Основная причина кризиса в Ливане для Саудовской Аравии - растущее влияние Ирана и Хезболлы, которая диктует свою волю в политической, экономической и общественной жизни страны. Хотя премьер-министр Наджиб Микати призывает Кордахи уйти, однако поддерживающая его сила, основываясь на законе, не хочет идти на это, в том случае, что экономика Ливана с момента последней гражданской войны сильно зависит от Саудовской Аравии.
- К каким последствиям может привести продолжение кризиса, тем более что армянская община является одной из его непосредственных жертв?
- И без этого Ливан находился в глубоком кризисе, и уже долгое время считается несостоявшимся государством. Очередной кризис и возможные кризисы, которые неизбежны в условиях геополитических столкновений и конкуренции в Ливане, приведут Ливан к падению. Как ни тяжело говорить об этом армянской общине, Ливан - страна без перспектив.
- Есть ведь и определенные события, связанные с Турцией, историей высылки десяти послов, возможными турецкими военными операциями в Сирии, внутренними экономическими проблемами и т. д.
- С одной стороны, Турция вовлечена в сложные экономические проблемы, но они, похоже, не препятствуют прогрессу Турции во внешней сфере. Эрдоган убежден, что Турция из региональной державы превращается в глобальную. Что касается возможной военной операции Турции в Сирии, в связи с которой Эрдоган уже имеет мандат парламента, то она основана на постоянных угрозах Анкаре со стороны курдских военно-политических группировок в Сирии и Ираке. В частности, саудовская пресса сообщила подробности о направлениях, по которым турецкие Вооруженные силы с помощью протурецких сирийских военных группировок будут атаковать Курдские национальные силы самообороны. Чаще всего упоминались Тель-Тамр, в 40 км от Хасаки, Айн-Исан, к северу от Ракки, и Айн-эль-Араб, Кобан. Все они для курдов имеют стратегическое значение. Возможная турецкая экспансия в Сирии, естественно, направлена на расширение и укрепление турецкой зоны безопасности. Я думаю, что Турция в Сирии продвинется и дальше.
- Неужели против Турции нет международного противостояния?
- Естественно, и у России, и у США есть свои красные линии в вопросах Сирии и Турции. Какими бы сложными ни были реалии для Турции, Эрдогану все же удается с гибкостью преодолевать внешние проблемы и двигаться вперед. С этой точки зрения министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление, что Турция и США создадут совместную рабочую группу для обсуждения разногласий. Как уже упоминалось, будут обсуждаться вопросы, связанные с сирийским отделением Курдской рабочей партии, террористической группировкой FETO Gulen и закупкой современной российской системы защиты C-400. Мевлют Чавушоглу отметил, что инициатива исходит от американской стороны. Ряд турецко-американских инициатив в прошлом уже потерпели неудачу, так что будем ждать развития событий. С другой стороны, Соединенные Штаты и Израиль, а также Россия, находящаяся под санкциями США, в равной степени могут быть обеспокоены растущим прогрессом Ирана в Сирии. Тегеран после базы «Имам Али» строит уже вторую военную базу на реке Евфрат, цель которой - координировать действия шиитских ополченцев в регионе. Иран также добивается бесперебойной работы автомагистрали Тегеран-Дамаск-Бейрут, своего широкого участия в восстановлении Сирии, короче говоря, своих геоэкономических и геополитических выгод. Не случайно, что военная авиация Цахали периодически наносит удары по различным иранским военным целям в Сирии, в том числе и по зенитно-ракетным системам.
- Следует отметить, что ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и напряженной, особенно в Афганистане, Йемене, Ливии и т. д.
- Опосредованные конфликты, бескомпромиссная конкуренция в некоторых странах Ближнего Востока, «бегство» США из Афганистана, отсутствие международных ограничительных механизмов, использование религии в геополитике, рост религиозного экстремизма и фанатизма и другие связанные с этим реальности создают картину нынешнего кризиса, в которой нет решений. Наш регион также несет на себе все негативные последствия геополитических изменений на Ближнем Востоке. Так что, Армению также ждут непростые времена.Беседу вела Лусине МХИТАРЯН
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