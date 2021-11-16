Минобороны Армении опубликовало данные о ситуации на границе и жертвах

Согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточной приграничной зоне Республики Армения прекратился с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения вооруженных сил Азербайджана предприняли очередную провокацию в направлении восточной границы Республики Армения, обстреляв армянские позиции. Противник использовал артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате ответных действий армянской стороны противник понес большие потери в живой силе, несколько единиц военной техники были уничтожены или выведены из строя.

У армянской стороны тоже есть потери. На данный момент есть проверенные данные об одной жертве - солдат-контрактник Меружан Артурович Арутюнян, 1991 года рождения. Также уточняется количество раненых.

Еще 12 военнослужащих попали в плен. В случае появления новой информации Минобороны опубликует соответствующее сообщение.