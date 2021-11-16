Будем защищать свой суверенитет, территориальную целостность и независимость всеми возможными способами: премьер

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, в котором, кроме членов Совбеза, приняли участие председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян и руководитель парламентской фракции “Гражданский договор” Айк Конджорян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале заседания премьер-министр Пашинян коснулся сложившейся на армяно-азербайджанской границе ситуации, отметив:

“Уважаемый председатель Национального Собрания,

Уважаемые члены Совета безопасности,

Уважаемые коллеги,

Дорогие соотечественники,

Сегодня, в районе 13:00 часов, подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападения в направлении восточной границы Армении. Вооруженные силы Армении предприняли действия по противодействию противнику. Живой силе противника нанесен значительный урон, уничтожено как минимум 6 единиц бронетехники. С нашей стороны есть жертвы, уточненная информация о которых будет предоставлена.

Сейчас прошу минутой молчания почтить память наших героев, отдавших свои жизни за Родину.

Спасибо.

Уважаемые коллеги,

Дорогие соотечественники,

Происходящему можно дать только одну оценку: это прямая агрессия против суверенной территории Республики Армения.

В результате агрессивных действий, начатых 12 мая, Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра суверенной территории Армении.

В условиях молчания наших партнеров по международному сообществу Азербайджан продолжает свои агрессивные действия. Моя оценка однозначна: Азербайджан и поддерживающие его силы нацелены на наш суверенитет, нашу государственность, нашу независимость.

Да, сегодня у нас был тяжелый день, мы живем в тяжелые времена, но сегодня мы показали, что мы здесь, мы существуем, мы государство, мы государственная нация, и язык принуждения для нас неприемлем. Мы можем вести переговоры, мы можем искать и находить взаимоприемлемые решения, мы ведем себя как ответственный член международного сообщества, но мы не позволим говорить с нами на языке высокомерия.

Призываю международное сообщество выступить с адресными заявлениями, осуждающими агрессию Азербайджана. Разговоры о пограничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении.

Границы между Арменией и Азербайджаном ясны по имеющим обязательную юридическую силу соглашениям, принятым еще во времена Советского Союза. И если бы проблема заключалась в пограничном споре, то Азербайджан должен был бы давно принять наше предложение о зеркальном отводе войск от границы Советской Армении и Советского Азербайджана, разместить международных наблюдателей вдоль границы и начать демаркацию и делимитацию границы. Не принимающий это предложение Азербайджан является государством-агрессором и должен однозначно вывести свои войска с суверенной территории Республики Армения. Надежды на навязывание своей воли Армении тщетны.

Правительство и народ Республики Армения полны решимости, и мы будем защищать свой суверенитет, территориальную целостность, государственность и независимость всеми возможными способами.

В то же время мы продолжаем подчеркивать необходимость мирного урегулирования ситуации, все наши предыдущие предложения остаются в силе. Мы привержены положениям трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января.

Возвращаясь к пограничной ситуации, должен сказать, что на данный момент на границе относительно спокойно, но общая ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Мы будем постоянно предоставлять гражданам Республики Армения уточненную информацию.

Спасибо”.