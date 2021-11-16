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Конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем: ОДКБ

Конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем: ОДКБ

Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало. Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем", - сказал он.


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