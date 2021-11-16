Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
21:22, 16 Ноябрь, 2021
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе.
Условлено продолжить контакты на этот счёт.
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