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Москва находится в контакте с Баку и Ереваном для перевода ситуации в мирное русло: МИД РФ

Москва находится в контакте с Баку и Ереваном для перевода ситуации в мирное русло: МИД РФ

Россия находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами для скорейшего перевода ситуации на границе этих стран в мирное русло. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", - сообщили в российском дипведомстве.


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