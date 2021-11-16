Москва находится в контакте с Баку и Ереваном для перевода ситуации в мирное русло: МИД РФ

Россия находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами для скорейшего перевода ситуации на границе этих стран в мирное русло. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Находимся в контакте со сторонами для скорейшего перевода ситуации в мирное русло", - сообщили в российском дипведомстве.