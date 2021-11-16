Не пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении: Никол Пашинян

Нападение азербайджанских вооруженных сил на восточную границу Армении является прямой агрессией против суверенной территории Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.

«Сегодня, в районе 13:00 часов, подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападения в направлении восточной границы Армении. Вооруженные силы Армении предприняли действия по противодействию противнику. Живой силе противника нанесен значительный урон. Уничтожено как минимум 6 единиц бронетехники. С нашей стороны есть жертвы, уточненная информация о которых будет предоставлена. Происходящему можно дать только одну оценку: это прямая агрессия против суверенной территории Республики Армения», - сказал Пашинян.

Он добавил, что в результате агрессивных действий, начатых 12 мая, Азербайджан оккупировал около 41 квадратного километра суверенной территории Армении. «В условиях молчания наших партнеров по международному сообществу Азербайджан и поддерживающие его силы продолжают свои агрессивные действия. Моя оценка однозначна: Азербайджан и поддерживающие его силы нацелены на наш суверенитет, нашу государственность, нашу независимость.

Да, сегодня у нас был тяжелый день, мы живем в тяжелые времена, но сегодня мы показали, что мы здесь, мы существуем, мы государство, мы государственная нация, и язык принуждения для нас неприемлем. Мы можем вести переговоры, мы можем искать и находить взаимоприемлемые решения, мы ведем себя как ответственный член международного сообщества, но мы не позволим говорить с нами на языке высокомерия», - сказал Пашинян.

Премьер призвал международное сообщество выступить с адресными заявлениями, осуждающими агрессию Азербайджана. «Разговоры о пограничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении. Границы между Арменией и Азербайджаном ясны из имеющих обязательную юридическую силу соглашений, принятых еще во времена Советского Союза.

И если бы проблема заключалась в пограничном споре, Азербайджан должен был давно принять наше предложение о зеркальном отводе войск от границы Советской Армении и Советского Азербайджана, разместить международных наблюдателей вдоль границы и начать демаркацию и делимитацию границы. Азербайджан, который не принимает это предложение, является государством-агрессором, он должен однозначно вывести свои войска с суверенной территории Республики Армения.

Надежды на навязывание своей воли Армении тщетны. Правительство и народ Республики Армения полны решимости, и мы будем защищать свой суверенитет, территориальную целостность, государственность и независимость всеми возможными способами. В то же время мы продолжаем подчеркивать необходимость мирного урегулирования ситуации, все наши предыдущие предложения остаются в силе. Мы привержены положениям трехсторонних заявлений от 9 ноября и 11 января», - сказал премьер-министр Армении.