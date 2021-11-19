“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - лидер продаж детской книги, октябрь, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за октябрь.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

Рассказ Владимира Сутеева “Кто в домике живет” на втором месте. Эта книжка известного детского писателя Владимира Сутеева, творчество которого покорило уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели из этой книги узнают о местах обитания животных.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на третьем месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

На четвертом месте - сказка “Волк и семеро козлят”. Мать козлят, выходя из дома, наказывает им опасаться бродящего поблизости волка. Волк, пользуясь удобным случаем, стучится в дверь дома и заявляет, что он их мать. Хитрый волк, герой сказки братьев Гримм, пытается использовать любой метод для достижения своей цели.

На пятом месте сборник сказок Ованнеса Туманяна - одного из самых популярных авторов всех времен. Произведения Туманяна востребованы всеми поколениями, их читают также и взрослые. В основе сказок лежат народные темы и повествования.

Шестое место занимает сборник сказок “Жили, были…”. Сказки Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро, Габриэль де Вильнев, нашедшие место в этом сборнике, любимы всеми детьми. Чтение будет интереснее и приятнее благодаря красочным иллюстрациям.

На седьмой горизонтали детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

“Песня зайчика” на восьмом месте. Книжка стихотворений Сурена Мурадяна, переложенных на песни, имеет звуковой модуль, благодаря которому можно послушать “Песню зайчика” в исполнении Надежды Саркисян.

На девятом месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

И на десятом месте другое издание книжки “Колобок”. Это издание имеет совершенно новый дизайн. Русская народная сказка представлена в трехмерных образах.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).