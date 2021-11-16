Арам I призвал к единству и непоколебимой воле

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I выступил с заявлением в связи с пограничной ситуации, сложившейся вследствие военной агрессии Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, на своей официальной странице в Facebook Арам I написал, что в нынешней ситуации, когда противник, игнорируя нормы международного права, продолжает свои преступные действия против Армении, армянскому народу необходимы единство, непоколебимая и бескомпромиссная воля.

«Спустя всего год после 44-дневной войны в Арцахе тот же враг на глазах у всего мира, игнорируя фундаментальные принципы прав человека и нарушая международное право, продолжает свои преступные действия против Армении. Цели, которые преследует враг, ясны. Странно молчание союзников и дружественных стран Армении. Перед лицом этой ситуации наш народ в Армении, Арцахе и диаспоре должен проявить сильное единство, непоколебимую волю и бескомпромиссную позицию», - написал Католикос Великого Дома Киликийского.