На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна: Пашинян
На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна, но общая ситуация остается крайне напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.
«Мы будем постоянно предоставлять уточненную информацию гражданам Армении», - добавил он.
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