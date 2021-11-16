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На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна: Пашинян

На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна: Пашинян

На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна, но общая ситуация остается крайне напряженной. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности.

«Мы будем постоянно предоставлять уточненную информацию гражданам Армении», - добавил он.


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