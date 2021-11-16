Эчмиадзин призывает межцерковные структуры и лидеров сестринских церквей предотвратить посягательства Баку

Первопрестольный Святой Эчмиадзин глубоко обеспокоен боевыми действиями, развязанными Азербайджаном на восточной границе Республики Армения, которые грозят перерасти в полномасштабную войну. Азербайджан, игнорируя условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, начали новые посягательства - на этот раз в отношении суверенных территорий Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Армянская Апостольская церковь призывает международное сообщество, межцерковные и межрелигиозные организации, лидеров сестринских церквей всеми возможными средствами поднять свой голос, чтобы остановить посягательства Азербайджана и во имя спасения человеческих жизней, защиту фундаментальных прав и предотвращения новой трагедии», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Армянская Апостольская церковь призывает своих сынов со всего мира поддержать Родину, делать все возможное, привлекать внимание своих государств и международных организаций на вышеуказанные достойные осуждения действия, которые в очередной раз дестабилизирует ситуацию в стране и регионе и нарушают хрупкий мир, достигнутый дорогой ценой.

Отмечается, что Католикос Всех Армян и духовенство молятся за стойкость армянской государственности, единство нации и сильную волю духа патриотических защитников Родины во имя преодоления этих вызовов, восстановления мирной, безопасной и достойной жизни нашего народа.