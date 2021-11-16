В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном

Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

"На повестке ничего. Но посмотрим. Мы можем обсудить это", - сказал де Ривьер журналистам.