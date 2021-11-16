В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе, но члены Совбеза могут это обсудить. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.
"На повестке ничего. Но посмотрим. Мы можем обсудить это", - сказал де Ривьер журналистам.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
09:41, 15.11.2021
“Новая книга” -36/21: Чархчян, Еврипид, Ознос
10:03, 01.11.2021
“Новая книга” - 34/21: Бегларян, Гилберт, Аревшатян
- 22:05 Пашинян в беседе с Путиным подчеркнул крайнюю важность армяно-российского стратегического партнерства
- 21:53 Минобороны Армении опубликовало данные о ситуации на границе и жертвах
- 21:42 Будем защищать свой суверенитет, территориальную целостность и независимость всеми возможными способами: премьер
- 21:25 Конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем: ОДКБ
- 21:22 Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
- 21:06 Москва находится в контакте с Баку и Ереваном для перевода ситуации в мирное русло: МИД РФ
- 21:01 Не пограничного спора, есть агрессия против суверенной территории Армении: Никол Пашинян
- 20:44 Арам I призвал к единству и непоколебимой воле
- 20:41 На данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойна: Пашинян
- 20:27 Эчмиадзин призывает межцерковные структуры и лидеров сестринских церквей предотвратить посягательства Баку
- 20:11 В Совбезе ООН готовы обсудить ситуацию между Арменией и Азербайджаном
- 19:54 Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к посягательствам Азербайджана: Пашинян Шарлю Мишелю
- 19:44 Президент Армении обсудил с премьером сложившуюся вследствие азербайджанской военной агрессии ситуацию на границах
- 19:18 Министры обороны Армении и РФ обсудили провокации Азербайджана на границе с Арменией
- 19:13 Посол Армении представила заместителю помощника госсекретаря США ситуацию на границе Армении
- 18:51 ЕС призвал Баку и Ереван к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе
- 18:50 Предстоящие на 17 ноября мероприятия
- 18:41 Секретарь Совета безопасности провел встречу с послом США
- 18:32 Секретарь Совбеза Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 18:03 В плен попали 12 армянских военнослужащих - 7 контрактников и 5 призывников
- 17:48 Армения и Россия ведут консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе: посол
- 17:46 Военные действия могут обостриться до такой степени, что в регионе возникнут серьезные проблемы с безопасностью: депутат
- 17:35 В мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-21
- 17:31 Азиатские индексы выросли - 16-11-21
16:48, 13.11.2021
Просмотрели 2490 раз Возбуждено уголовное дело по инциденту, спровоцированному азербайджанским военнослужащим в районе Шуши
13:03, 13.11.2021
Просмотрели 2310 раз Бросившего гранату в сторону азербайджанцев в районе Шушипередадут армянской стороне. ЗПЧ Арцаха
22:04, 09.11.2021
Просмотрели 2081 раз Российская миротворческая миссия подтвердила убийство азербайджанцами мирного жителя около Шуши
15:13, 13.11.2021
Просмотрели 1808 раз А. Карапетян поручил вести строгий контроль за полным проведением в воинских частях подготовки к зиме
17:00, 13.11.2021
Просмотрели 1746 раз Лукашенко хотел бы получить несколько дивизионов «Искандеров»от России