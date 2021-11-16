Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к посягательствам Азербайджана: Пашинян Шарлю Мишелю

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем по инициативе последнего.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Председатель Европейского совета выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и посчитал недопустимым дальнейшее развертывание боевых действий.

Премьер-министр отметил, что власти Азербайджана преднамеренно идут на обострение ситуации с целью приостановить выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян отметил, что международное сообщество не должно оставаться равнодушным к посягательствам Азербайджана на суверенную территорию Армении.