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Министры обороны Армении и РФ обсудили провокации Азербайджана на границе с Арменией

Министры обороны Армении и РФ обсудили провокации Азербайджана на границе с Арменией

Министр обороны Армении Сурен Папикян 16 ноября провел телефонный разговор с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе телефонного разговора министр обороны Армении представил ситуацию на восточной части армяно-азербайджанской границы, сложившуюся вследствие провокации вооруженных сил Азербайджана. Сурен Папикян подчеркнул, что вторжение подразделений вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения - это грубое нарушение положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и ставит под угрозу весь переговорный процесс.

Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий, возвращения военнопленных и урегулирования ситуации.


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