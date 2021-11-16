Посол Армении представила заместителю помощника госсекретаря США ситуацию на границе Армении

Посол Армении в США Лилит Макунц провела телефонный разговор с заместителем помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в ходе беседы посол Армении проинформировала заместителя помощника госсекретаря США о ситуации на границе с Арменией, сложившуюся вследствие военной агрессии вооруженных сил Азербайджана 16 ноября 2021 года.

Посол Макунц подчеркнула необходимость немедленного целевого призыва международного сообщества и осуждения военных действий, предпринятых Азербайджаном против суверенной территории Республики Армения.