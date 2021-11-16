ЕС призвал Баку и Ереван к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвал к срочной деэскалации и прекращению огня.

"В свете сегодняшних событий провел переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня. Ситуация в регионе сложная. ЕС привержен сотрудничеству с партнерами по преодолению напряженности ради стабильного Южного Кавказа", - как сообщает

Арменпресс

, написал Мишель в Twitter.