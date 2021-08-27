Предстоящие на 17 ноября мероприятия
18:50, Ноябрь 16, 2021
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По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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“Новая книга” - 34/21: Бегларян, Гилберт, Аревшатян
- 19:54 Международное сообщество не должно оставаться равнодушным к посягательствам Азербайджана: Пашинян Шарлю Мишелю
- 19:44 Президент Армении обсудил с премьером сложившуюся вследствие азербайджанской военной агрессии ситуацию на границах
- 19:18 Министры обороны Армении и РФ обсудили провокации Азербайджана на границе с Арменией
- 19:13 Посол Армении представила заместителю помощника госсекретаря США ситуацию на границе Армении
- 18:51 ЕС призвал Баку и Ереван к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе
- 18:50 Предстоящие на 17 ноября мероприятия
- 18:41 Секретарь Совета безопасности провел встречу с послом США
- 18:32 Секретарь Совбеза Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
- 18:03 В плен попали 12 армянских военнослужащих - 7 контрактников и 5 призывников
- 17:48 Армения и Россия ведут консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе: посол
- 17:46 Военные действия могут обостриться до такой степени, что в регионе возникнут серьезные проблемы с безопасностью: депутат
- 17:35 В мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-21
- 17:31 Азиатские индексы выросли - 16-11-21
- 17:28 Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором
- 17:22 Путин и Раиси подчеркнули недопустимость изменения границ стран региона
- 17:12 Талибы считают, что у них есть все основания, чтобы представлять Афганистан в ООН
- 16:58 Минобороны Азербайджана сообщает о раненых военнослужащих
- 16:49 Действующий председатель ОБСЕ призвала к прекращению эскалации на армяно- азербайджанской границе
- 16:48 С армянской стороны есть жертвы и раненые: известно о потере двух боевых позиций: МО РА
- 16:46 Пашинян принял приглашение Байдена принять участие в Конференции по демократии
- 16:41 Армен Григорян и посол Франции в Армении обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие нападения Азербайджана на Армению
- 16:26 Вооруженные силы Азербайджана совершили неприкрытое террористическое нападение на Республику Армения: ЗПЧ РА
- 16:24 В Польше пообещали при необходимости применить оружие против мигрантов
- 16:08 Армения имеет право любой ценой отразить применение силы против своей территориальной целостности: МИД РА
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Просмотрели 2079 раз Российская миротворческая миссия подтвердила убийство азербайджанцами мирного жителя около Шуши
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