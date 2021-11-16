Секретарь Совбеза Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
18:32, 16 Ноябрь, 2021
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, в начале встречи Армен Григорян представил оперативно-тактическую ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и мира, а также разблокировании инфраструктур.
Двусторонне была выражена уверенность в том, что пограничная напряженность должна быть снижена как можно скорее и необходимо начать процесс мирного урегулирования.
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