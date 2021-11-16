Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Секретарь Совбеза Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Секретарь Совбеза Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел встречу с послом Ирана в Армении Аббасом Бадахшаном Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Совета безопасности Армении, в начале встречи Армен Григорян представил оперативно-тактическую ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Собеседники также обсудили вопросы региональной безопасности и мира, а также разблокировании инфраструктур.

Двусторонне была выражена уверенность в том, что пограничная напряженность должна быть снижена как можно скорее и необходимо начать процесс мирного урегулирования.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]