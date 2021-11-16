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В плен попали 12 армянских военнослужащих - 7 контрактников и 5 призывников

В плен попали 12 армянских военнослужащих - 7 контрактников и 5 призывников

По состоянию на 17:00 ситуация в восточной приграничной зоне Республики Армения, где сегодня начали наступление подразделения вооруженных сил Азербайджана, продолжает оставаться крайне напряженной. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, интенсивность боев не снизился. Противник продолжает применять артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В результате ответных действий армянской стороны противник имеет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. 

В плен попали 12 военнослужащих ВС Армении - 7 контрактников и 5 призывников. Минобороны продолжит регулярно выступать с заявлениями по ситуации.


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