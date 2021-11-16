Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Армения и Россия ведут консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе: посол

Армения и Россия ведут консультации по ситуации на армяно-азербайджанской границе: посол

Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

"По оперативной линии идут консультации [в связи с обострением на границе] - по линии военных, других ведомств, по дипломатическим каналам", - сказал посол.

Армения пока не передавала России официального письменного запроса о помощи в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, заявил посол.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]