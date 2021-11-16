Военные действия могут обостриться до такой степени, что в регионе возникнут серьезные проблемы с безопасностью: депутат

По мнению члена фракции «Гражданский договор» НС Армении Армена Хачатряна, военные действия, развязанные Азербайджаном, хотя и носят локальный характер, однако, с большой вероятностью, могут быстро охватить такие объемы, что в регионе возникнут серьезные проблемы с безопасностью. Как сообщает Арменпресс, такое мнение депутат выразил заявлений фракций НС.

«К сожалению, в последние дни мы наблюдаем поптки со стороны Азербайджана провалить мирные процессы, что первоначально проявилось в размещении таможенного пункта на Воротанском участке автодороги Горис-Капан. После этого, видя, что наш народ сопротивляется и пытается решить проблемы другим способом, 16 ноября они создали такой же пункт на дороге Капан-Чакатен, прервав сообщение Чакатена с другими селами. Тогда, увидев, что это тоже не заставляет нас предпринимать те действия, которые они хотят, сегодня Азербайджан уже прибег к военному нападению и агрессии», - сказал Хачатрян.

В настоящий момент на границах Армении происходят локальные боевые действия, которые развязал Азербайджан. Боевые действия могут носить локальный характер, но высока вероятность того, что они могут быстро обостриться до такой степени, что в регионе возникнут серьезные проблемы с безопасностью», - сказал он.

Он призвал партнеров, союзников Армении и государства, с которыми у Армении есть соответствующие договоренности, незамедлительно предпринять шаги для предотвращения этих боевых действий.