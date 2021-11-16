Азиатские индексы выросли - 16-11-21
ТОКИО, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.11% и составил 29808.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.11% и составил 2050.83 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.33% и составил 3521.79 пункта, а HANG SENG вырос на 1.27% и составил 25713.78 пункта.
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