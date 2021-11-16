Штаб назвал присутствие иностранных войск в Сирии деструктивным фактором

Незаконное военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР) иностранных войск является деструктивным фактором на пути возрождения страны, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов (МКШ) РФ и САР по вопросам активизации процесса возвращения сирийских беженцев в родные места.

"В ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов определены главные проблемы, стоящие на пути сирийского народа к нормальной жизни. Это оккупация иностранными войсками территорий суверенного сирийского государства, члена ООН", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что именно незаконное военное присутствие в Сирии является основным деструктивным фактором на пути возрождения страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Оно приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе", - отмечается в документе.

В качестве другого негативного фактора отмечается также политика санкционного давления в отношении САР, которая препятствуют послевоенному восстановлению страны и лишает простых сирийских граждан возможностей для нормального существования.

В заявлении также указывается на проводимую рядом западных стран политику, направленную на дискриминацию находящихся под контролем Дамаска территорий, обеление террористов, блокирование возвращения беженцев и постконфликтного восстановления страны.

"Для преодоления препятствий на пути возвращения сирийских беженцев на родину, а также восстановления мирной жизни на многострадальной сирийской земле считаем необходимым подключение всего мирового сообщества к решению задач по восстановлению страны и гуманитарному содействию Сирии", - подчеркивается в совместном заявлении.

В Дамаске 16 ноября состоялось очередное совместное заседание межведомственных координационных штабов РФ и САР по содействию сирийским гражданам в безопасном, достойном и добровольном возвращении на родину, с участием представителей профильных структур ООН и международных гуманитарных организаций.