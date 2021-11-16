Путин и Раиси подчеркнули недопустимость изменения границ стран региона

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента ИРИ, Раиси приветствовал инициативу России по обеспечению стабильности и мира в Кавказском регионе. В телефонном разговоре стороны также подчеркнули: «Любое изменение геополитического состояния и изменение границ стран региона недопустимо».

Выражая озабоченность ситуацией в вопросе Нагорного Карабаха, Путин сказал: «Для повышения уровня доверия и сотрудничества в регионе мы стремимся запустить консультативный механизм 3+3, и мы надеемся, что Исламская Республика Иран его поддержит».