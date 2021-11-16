Минобороны Азербайджана сообщает о раненых военнослужащих

Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на пресс-конференции сообщил о раненых азербайджанцах в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Эйвазов заявил, что двое азербайджанских военнослужащих были ранены в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе.

В свою очередь Минобороны Армении заявило, что противник несет большие потери бронетехники и живой силы.