Действующий председатель ОБСЕ призвала к прекращению эскалации на армяно- азербайджанской границе

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линден выразила полную поддержку сопредседателям Минской группы, которые выступили с заявлением 15 ноября.

«Я разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы в связи с инцидентами в регионе, в том числе на армяно-азербайджанской границе. Я полностью поддерживаю их усилия и призываю стороны немедленно прекратить эскалацию и предпринять шаги для решения неотложных вопросов», - как сообщает Арменпресс, написала Линде на своей странице в Twitter.

В заявлении Минской группы ОБСЕ от 15 ноября говорилось: «Сопредседатели глубоко обеспокоены недавними инцидентами в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы. Сопредседатели призывают стороны незамедлительно предпринять шаги по деэскалации ситуации. Сопредседатели призывают стороны воздерживаться от подстрекательской риторики, провокационных действий, полностью выполнять обязательства, взятые на себя согласно заявлению от 9 ноября и других согласованных договоренностях о прекращении огня. Недавняя эскалация напряженности подчеркивает необходимость всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вытекающих из этого последствий. Сопредседатели призывают стороны развивать прогресс, достигнутый в ходе встреч министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке и в Париже, проведенных под эгидой сопредседателей, и продолжать прямой диалог для достижения в регионе мира, стабильности и процветания».