С армянской стороны есть жертвы и раненые: известно о потере двух боевых позиций: МО РА

По состоянию на 16:00 ситуация на восточной границе РА продолжает оставаться крайне напряженной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА.

«В результате боевых действий, начавшихся после того, как азербайджанские подразделения атаковали армянские позиции, армянская сторона имеет жертвы и раненых, подробности уточняются, известно о потере двух боевых позиций», - сообщили в Минобороны.

Подразделения Вооруженных сил Армении ответными действиями нанесли противнику большие потери военной техники и живой силы. Бои продолжаются, напряжение не ослабевает.