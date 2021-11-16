Пашинян принял приглашение Байдена принять участие в Конференции по демократии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в конференции по демократии, которая состоится в США. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью Общественному телевидению заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Никол Пашинян получил приглашение от президента Байдена принять участие в Конференции по демократии. Премьер-министр Пашинян подтвердил свое участие. Мы воспринимаем конференцию по демократии как возможность укрепить демократию в Армении, и мы будем использовать эту конференцию с этой целью», - сказал Григорян.

9-10 декабря 2021 года президент США Джо Байден проведет первый из двух саммитов по вопросам демократии, на котором соберутся главы правительств, представители НПО и частного сектора, чтобы утвердить повестку дня обновления демократии и совместно работать над решением проблем и угроз демократии сегодня. Ранее Politico представило список стран, приглашенных на конференцию, в который не вошли Турция и Азербайджан.