Армен Григорян и посол Франции в Армении обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие нападения Азербайджана на Армению

16 ноября секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с послом Франции в Армении Анн Луйон.

Как сообщили «Арменпресс» в Совете безопасности обсуждалось вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и создавшаяся ситуация, а также вопрос возвращения армянских военнопленных и гражданских заложников, содержащихся в Баку.

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха политически еще не разрешена. В этом контексте была подчеркнута роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в мирном и всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.