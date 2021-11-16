Вооруженные силы Азербайджана совершили неприкрытое террористическое нападение на Республику Армения: ЗПЧ РА

Вооруженные силы Азербайджана совершили неприкрытое террористическое нападение на Республику Армения, в частности, возле некоторых населенных пунктов Сюникской области.

Как передает «Арменпресс», Защитник прав человека РА Арман Татоян по этому поводу, выступил с заявлением, подчеркнув, что действия Азербайджана изначально преступны, они являются частью азербайджанской геноцидальной политики.

«После войны азербайджанские Вооруженные силы вторглись и незаконно дислоцировались на суверенной территории Республики Армения, вблизи населенных пунктов. С тех пор они совершают уголовные преступления и террористические акты. В направлении населенных пунктов ведется стрельба, которая представляет реальную опасность для жизни и здоровья гражданских лиц, поджигаются пастбища и сенокосы, ограничено свободное передвижение людей и т. д.

«Армянские военнослужащие защищают жизнь и безопасность жителей от преступных действий Азербайджана», - говорится в заявлении Омбудсмена.

Защитник прав человека РА инициировал экстренное расследование в связи с террористическими действиями Азербайджана, совершенными 14 ноября.

«По некоторым данным, в плен попали 6 военнослужащих РА. Это определенно незаконный акт, потому что размещение и действия азербайджанских военнослужащих изначально незаконно», - заявляет Арман Татоян.

По словам Защитника прав человека, власти Азербайджана несут всю ответственность за любой ущерб, причиненный жизни и здоровью военнослужащих РА в результате незаконных террористических действий.

Омбудсмен Армении направляет международному сообществу информацию о ситуации.