Армения имеет право любой ценой отразить применение силы против своей территориальной целостности: МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения по поводу напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, создавшейся вследствие агрессии Азербайджана, выступило с заявлением. «Арменпресс» представляет заявление МИД РА.

«Вооруженные силы Азербайджана на восточном направлении границы Республики Армения совершили нападение и вторглись на суверенную территорию Республики Армения. Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим потерям. Это нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, которая была начата с 12 мая этого года с проникновения азербайджанских Вооруженных сил на территорию Сюникской и Гегаркуникской области.

Этими действиями Азербайджан нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку азербайджанская сторона наносит удары по Республике Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления.

Республика Армения, согласно Уставу ООН, имеет право всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета.

Мы призываем международное сообщество, наших международных партнеров - Россию, ОДКБ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ со всей четкостью отреагировать на действия азербайджанской стороны, которые серьезно угрожают безопасности Армении. Предпринять действенные шаги по их предотвращению, безоговорочному и целостному выводу Вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения».