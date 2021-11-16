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Иран готов заключить долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве с Россией

Иран готов заключить долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве с Россией

Иранская сторона готова заключить с Россией долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы готовы довести до конца документ о долгосрочном и всестороннем сотрудничестве между двумя странами", - цитирует иранского президента его пресс-служба.

Также Раиси заявил, что Тегеран приветствует российскую инициативу по урегулированию ситуации на Южном Кавказе.


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