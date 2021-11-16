Противник несет большие потери бронетехники и живой силы, армянская сторона сообщает о 4 раненых

Ситуация в восточной приграничной зоне РА по состоянию на 15:00 существенно не изменилась.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА.

«Локальные бои ведутся с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разных калибров. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент известно, что ранены 4 военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны РА.