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Противник несет большие потери бронетехники и живой силы, армянская сторона сообщает о 4 раненых

Противник несет большие потери бронетехники и живой силы, армянская сторона сообщает о 4 раненых

Ситуация в восточной приграничной зоне РА по состоянию на 15:00 существенно не изменилась.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РА.

«Локальные бои ведутся с применением артиллерии, бронетехники и огнестрельного оружия разных калибров. Противник несет большие потери бронетехники и живой силы. Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. На данный момент известно, что ранены 4 военнослужащих», - говорится в сообщении Минобороны РА.


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