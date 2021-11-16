Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста

Врачи, приглашенные Специальной пенитенциарной службой, будут ежедневно сообщать обществу о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.

Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Учитывая высокий общественный интерес и тот факт, что о состоянии здоровья Саакашвили ежедневно и целенаправленно распространяется дезинформация, группа врачей будет ежедневно давать разъяснения о состоянии его здоровья и предоставлять общественности исчерпывающую информацию", - сказал Брегадзе.

По его словам, это раз и навсегда положит конец целенаправленной дезинформации, распространяемой о состоянии Саакашвили.

Как отметил глава Минюста, за время нахождения Саакашвили в Руставской тюрьме №12 и в Глданской тюремной больнице №18 не было ни одного случая, когда заключенному понадобилась квалифицированная медицинская помощь и она не была оказана ему врачами пенитенциарной службы.

Брегадзе подчеркнул, что пенитенциарная служба может обеспечить контроль за состоянием заключенного как во время голодовки, так и в постголодовочный период.

Глава Минюста также пояснил, почему больше нет необходимости в созыве консилиума врачей, после того как Саакашвили перевели в тюремную больницу.

Как отметил Брегадзе, если в будущем возникнет необходимость в консилиуме, то он обязательно будет созван, хотя сегодня такой необходимости нет.

При это глава Минюста в очередной раз призвал заключенного Саакашвили прекратить голодовку.

Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.